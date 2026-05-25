Министр обороны России Андрей Белоусов провёл церемонию награждения соединений группировки войск «Восток», отметив их действия в ходе специальной военной операции. Подразделения были удостоены высоких государственных орденов за проявленный массовый героизм.

По информации Минобороны, двум соединениям присвоен орден Суворова, ещё одному — орден Жукова. Награды вручены за мужество, стойкость и самоотверженные действия личного состава в зоне проведения СВО.

В ходе церемонии Белоусов также отметил отличившихся военнослужащих группировки и вручил им государственные награды. Подчёркивается, что решения о поощрении приняты за вклад подразделений в выполнение боевых задач.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия за сутки боевых действий в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Восток» потеряла более 345 свои военнослужащих. Среди уничтоженной техники — две боевые бронированные машины, восемь единиц автомобильного транспорта и 11 беспилотников.