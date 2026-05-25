Сотрудник пожарно-спасательной службы погиб при ударе ВСУ по Брянской области

В посёлке Белая Берёзка Брянской области после массированного удара из РСЗО «Град» погиб мирный житель, ещё один человек получил ранения. О последствиях атаки сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук у себя в Максе.

По словам главы области, под обстрел попал Трубчевский район. Пострадал сотрудник пожарно-спасательной службы — мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что пострадавшему окажут всю необходимую поддержку.

В результате удара повреждения получили многоквартирные и частные дома, административные здания, социальные объекты и гаражи. Точные данные о масштабах разрушений продолжают уточняться. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Вчера вечером во время очередной атаки ВСУ по Брянской области пострадал один мирный житель. На этот раз украинская армия атаковала посёлок Запесочье в Погарском районе.