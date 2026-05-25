В результате удара ВСУ по Горловке ранены пять мирных жителей
В результате удара украинских Вооружённых сил по Горловке в Донецкой Народной Республике ранены мять мирных жителей. Об этом заявил у себя в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
«Вследствие атаки БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки ранены пять мирных жителей», — написал градоначальник.
Напомним, что Горловку ВСУ атакуют регулярно. Одна из атак произошла сегодня ночью, когда Украина нанесла удар по дому культуры в Никитовском районе. А в Белгородской области во время очередного удара украинской армии погиб мирный житель. Ранее Life.ru рассказывал, что беспилотник атаковал автомобиль, внутри которого находился человек. В итоге транспортное средство уничтожено, а водитель погиб на месте.
