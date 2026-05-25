В Белгородской области в результате очередного удара ВСУ погиб мирный житель

В Грайвороне беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Ранее Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Удар пришёлся по объектам энергетической инфраструктуры. В городе и окрестностях зафиксированы перебои со светом и водоснабжением. Мирный житель пострадал в результате ракетного обстрела. В городе также зафиксировали повреждения жилых домов, автомобилей и административного здания.