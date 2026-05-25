В Белгородской области в результате очередного удара ВСУ погиб мирный житель
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В Грайвороне беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель», — уточнили в оперштабе.
Из-за детонации автомобиль загорелся, пожарные расчёты ликвидировали возгорание.
Ранее Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Удар пришёлся по объектам энергетической инфраструктуры. В городе и окрестностях зафиксированы перебои со светом и водоснабжением. Мирный житель пострадал в результате ракетного обстрела. В городе также зафиксировали повреждения жилых домов, автомобилей и административного здания.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.