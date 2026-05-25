Мирный житель пострадал при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Мирный житель пострадал в результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Мужчину с травмами доставили в городскую больницу №2 Белгорода. В городе также зафиксировали новые повреждения жилых домов, автомобилей и административного здания.

«Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сообщили в оперштабе.

По уточнённым данным, в Белгороде выбило окна и повредило фасад ещё одного административного здания предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Кроме того, под удар попали грузовой и легковой автомобили. На местах продолжают работать оперативные и аварийные службы. Специалисты уточняют информацию о последствиях обстрела.

Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному удару со стороны ВСУ. По предварительной информации, атака пришлась по объектам энергетической инфраструктуры. После обстрела в ряде районов возникли перебои с электричеством и водоснабжением. В Белгороде также получил повреждения фасад административного здания. Аварийные бригады и экстренные службы начали восстановительные работы.