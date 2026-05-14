Мантуров: Мощность российских лазеров для защиты от БПЛА достигает 90 кВт

В России для защиты критической инфраструктуры и противодействия БПЛА используются лазерные установки. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров в ходе съезда Союза машиностроителей.

«Мощность лазерных установок варьируется — тех, которые у нас есть на сегодняшний день в активном применении — от 4 до 90 кВт», — сказал федеральный чиновник. По его словам, «есть и специальные лазеры», о которых нельзя говорить.

Ранее на Параде Победы в Москве впервые показали отечественный лазерный комплекс «Пересвет». Он необходим для защиты от воздушных целей. Причём новейшее оружие поражает не технику напрямую, а её оптику и электронику.