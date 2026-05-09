На Параде Победы показали работу расчётов БПЛА в зоне СВО

Во время праздничной трансляции парада, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в программу включили материалы о действиях российских подразделений беспилотной авиации в зоне СВО. Зрителям представили работу расчётов, применяющих различные типы беспилотников.

В числе продемонстрированных систем были «Герань», «Иноходец», «Молния», «Ланцет» и «Zala». Кадры сопровождались демонстрацией задач, выполняемых беспилотными подразделениями в зоне специальной военной операции.

Ранее в ходе парада Победы на Красной площади зрителям на больших экранах показали боевой лазерный комплекс «Пересвет». Этот комплекс считается первым серийно выпускаемым российским боевым лазером, предназначенным для защиты от воздушных и космических угроз.