На Параде Победы показали работу расчётов БПЛА в зоне СВО
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Во время праздничной трансляции парада, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в программу включили материалы о действиях российских подразделений беспилотной авиации в зоне СВО. Зрителям представили работу расчётов, применяющих различные типы беспилотников.
В числе продемонстрированных систем были «Герань», «Иноходец», «Молния», «Ланцет» и «Zala». Кадры сопровождались демонстрацией задач, выполняемых беспилотными подразделениями в зоне специальной военной операции.
Ранее в ходе парада Победы на Красной площади зрителям на больших экранах показали боевой лазерный комплекс «Пересвет». Этот комплекс считается первым серийно выпускаемым российским боевым лазером, предназначенным для защиты от воздушных и космических угроз.
