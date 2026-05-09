На Параде Победы рассказали о роли ядерной триады России

Во время праздничного Парада Победы на Красной площади в Москве, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ходе трансляции затронули тему стратегических сил России. Зрителям рассказали о ядерной триаде как элементе системы обороны страны.

«Основу стратегических сил России составляют ракетные комплексы ЯРС, способные выполнять задачи боевого дежурства в различных регионах страны», — прозвучало в эфире.

Отдельно упоминался комплекс «Авангард», который был охарактеризован как система, предназначенная для преодоления современных средств противоракетной обороны. Также в трансляции сообщили о стратегическом ракетоносце Ту-160, который относится к числу современных сверхзвуковых бомбардировщиков.

В сообщении подчеркивалось, что он предназначен для применения стратегического вооружения и входит в состав авиационного компонента ядерных сил. Кроме того, упоминался атомный подводный крейсер «Князь Владимир», входящий в морскую составляющую стратегических сил. В завершение трансляции прозвучали поздравления с Днём Победы и слова уважения ветеранам и труженикам тыла.

Ранее в ходе прямой трансляции парада Победы на Красной площади в Москве зрителям показали видеокадры, снятые в зоне специальной военной операции. На записи демонстрировались действия подразделений морской пехоты и работа штурмовых групп при выполнении задач на полигонах.