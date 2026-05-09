9 мая, 07:41

На Параде Победы показали работу российских военных в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО. Обложка © Life.ru

В ходе прямой трансляции торжественного парада, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в эфир были включены кадры из зоны специальной военной операции. На видео демонстрировалась работа подразделений морской пехоты, а также действия штурмовых групп при отработке задач на полигонах.

ВС РФ в зоне СВО. Видео © Life.ru

«На полигоне подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники», — отметил закадровый голос.

Отдельно были показаны эпизоды взаимодействия танковых экипажей с боевыми машинами поддержки и артиллерийскими подразделениями. В закадровом сопровождении отмечалось применение различных видов техники, включая мобильные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня.

Путин на Параде Победы напомнил о целях нацистов при нападении на СССР

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади обратился к участникам специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что российские военнослужащие противостоят, по его словам, «агрессивной силе», которая получает поддержку со стороны стран НАТО.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • День Победы
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Москва
