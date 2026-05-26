Путин поддержал реформу института бизнес-омбудсмена

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по кардинальной модернизации института уполномоченного по защите прав бизнеса. Глава государства высказался за передачу этой функции с чисто государственного уровня на общественно-государственный. Суть предложения в ходе встречи разъяснил Александр Шохин, возглавляющий РСПП.

«Александр Николаевич, я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это», — заявил Путин.

Теперь соответствующие ведомства приступят к практической реализации утверждённой президентом реформы.

Ранее глава РСПП Александр Шохи рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным поднималась идея ввести для крупного бизнеса налог на сверхприбыль, чтобы закрыть бюджетный дефицит. При этом, как отметил Шохин, системно эту проблему лучше решать через налоговые механизмы, а не за счёт добровольных взносов компаний