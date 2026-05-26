Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 09:56

Путин поддержал реформу института бизнес-омбудсмена

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по кардинальной модернизации института уполномоченного по защите прав бизнеса. Глава государства высказался за передачу этой функции с чисто государственного уровня на общественно-государственный. Суть предложения в ходе встречи разъяснил Александр Шохин, возглавляющий РСПП.

«Александр Николаевич, я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это», — заявил Путин.

Теперь соответствующие ведомства приступят к практической реализации утверждённой президентом реформы.

Путин провёл рабочую встречу с главой РСПП Шохиным
Путин провёл рабочую встречу с главой РСПП Шохиным

Ранее глава РСПП Александр Шохи рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным поднималась идея ввести для крупного бизнеса налог на сверхприбыль, чтобы закрыть бюджетный дефицит. При этом, как отметил Шохин, системно эту проблему лучше решать через налоговые механизмы, а не за счёт добровольных взносов компаний

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Александр Шохин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar