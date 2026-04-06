Глава РСПП Шохин обсудил с Путиным возврат налога на сверхприбыль

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал журналистам, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась идея ввести налог на сверхприбыль для крупного бизнеса. Эти деньги планируется направить на покрытие дефицита бюджета страны.

«Я говорю, Владимир Владимирович, windfall tax был… это нормально, а добровольные пожертвования корпораций просто не бьются», — отметил Шохин в беседе с журналистами.

Он отметил, что системно решать вопрос предпочтительнее через налоговые инструменты, а не частные пожертвования. Минфин также придерживается позиции, согласно которой подобные выплаты могут носить только добровольный характер. При этом Шохин подчеркнул, что вопрос остаётся открытым и пока не получил практического развития.

По его словам, механизм windfall tax уже разработан и закреплён в налоговом законодательстве. Формула предполагает анализ прибыли компаний за несколько периодов и выявление случаев получения сверхдохода. Это позволяет применять налог без необходимости введения новых норм, используя уже существующие инструменты.

Шохин также напомнил, что ранее, в 2023 году, был предусмотрен механизм авансовых платежей, позволявший компаниям вносить средства заранее с учётом будущих обязательств. Однако в текущих условиях многие предприятия сталкиваются с убытками, что осложняет применение подобной меры.

