Россиян предложили освободить от уплаты транспортного налога в межсезонье

Депутаты фракции ЛДПР предлагают не взимать транспортный налог за периоды, когда сезонное средство передвижения фактически не эксплуатируется. С соответствующей инициативой лидер партии Леонид Слуцкий обратился к главе ФНС Даниилу Егорову.

Соавтор законопроекта, член Высшего Совета ЛДПР Александр Курдюмов пояснил: цель поступившего в распоряжение газеты «Известия» документа — сделать налогообложение более справедливым.

«Если лодка с мотором нужна только летом, несправедливо взимать за неё транспортный налог зимой. Если снегоход используется зимой, налог за него не должен начисляться круглый год», — сказал парламентарий.

Речь идёт о лодках, мотоциклах, снегоходах, мотосанях и другой подобной технике. В итоге налоговая нагрузка снизится для граждан, которые живут в регионах с коротким навигационным сезоном, суровым климатом или ограниченным периодом устойчивого снежного покрова, говорится в обращении в ФНС.

