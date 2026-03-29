Налог на роскошь «догонит» больше авто: Минпромторг представил обновлённый список

Минпромторг России расширил список автомобилей, за которые придётся платить повышенный транспортный налог. Если раньше в нём было 555 моделей, то теперь их 573. Это означает, что больше автомобилей теперь считаются «роскошными» с точки зрения налогообложения. В частности, 305 моделей оцениваются в 10-15 миллионов рублей, а 268 – дороже 15 миллионов.

Список «премиальных» машин, за которые придётся платить больше налога, обновился. Туда вошли как привычные люксовые бренды вроде Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, так и новые, например, Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank. А ещё добавили Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren и Tesla.

Сами повышающие коэффициенты существуют с 2014 года. Раньше они касались машин дороже 3 миллионов рублей (Минпромторг даже составлял специальный список в 2022 году). Но теперь правила изменились: повышенный налог будут платить только владельцы автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Важно, что это касается тех, кто купил машину после 1 января 2022 года.

