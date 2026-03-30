Россиянам назвали сумму доходов, при которой с кешбэка возьмут налог

В Госдуме прояснили ситуацию вокруг налогообложения кешбэка. Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС, что такое возможно только для граждан с очень высоким годовым доходом от банковских продуктов.

По его словам, взимание налога с возвращаемых за покупки средств произойдёт лишь при превышении совокупного порога в 2,4 млн рублей. В эту сумму входят как проценты по вкладам, так и сам полученный кешбэк.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ФНС изменила подход и начала квалифицировать кешбэк как инвестиционный доход, облагаемый 15% налогом. Ведомство заняло такую позицию в отношении отдельных клиентов банков.

Однако, как подчеркнул Аксаков, в парламенте данную инициативу не рассматривают. Он отметил, что с ним подобные темы для обсуждения никто не поднимал, и вряд ли в ближайшее время стоит ждать изменений законодательства в этой сфере.

Парламентарий допустил, что в исключительных случаях речь может идти о пресечении мошеннических схем с использованием возврата средств, но массового регулирования или введения новых фискальных мер для обычных граждан не планируется.

Напомним, ранее ФНС начала признавать банковский кешбэк инвестиционным доходом и требовать НДФЛ. Первым с такой ситуацией столкнулся житель страны, который накопил 480 тысяч рублей бонусами по премиальной карте.