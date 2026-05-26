Путин провёл рабочую встречу с главой РСПП Шохиным

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Шохин был избран президентом РСПП в 2005 году.

А в апреле глава РСПП рассказал журналистам, что на встрече с президентом России обсуждалась идея ввести налог на сверхприбыль для крупного бизнеса. Эти деньги планируется направить на покрытие дефицита бюджета страны.