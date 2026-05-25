Шохин допустил постепенное снятие санкций с России уже с этого года

Западные страны могут начать поэтапно смягчать санкционное давление на Россию по мере улучшения геополитической ситуации. Такой сценарий допустил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, санкционное давление, сформированное вокруг украинского конфликта, не может оставаться неизменным в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что ключевой задачей остаётся не только завершение текущей фазы противостояния, но и предотвращение его повторного обострения в будущем.

«Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Важно закончить не только нынешнюю фазу конфликта, важно не допустить, чтобы он через несколько лет разгорелся снова», — сказал глава РСПП Александр Шохин в интервью РИА «Новости».

Шохин также отметил, что длительная геополитическая напряжённость не должна становиться постоянным состоянием международных отношений. По его мнению, для стабилизации ситуации может потребоваться новый формат договорённостей, аналогичный Хельсинкскому процессу, но с учётом современных реалий.

«Поэтому сейчас, как и 50 с лишним лет назад, нужен аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ, потому что те границы, которые тогда были зафиксированы, их уже нет в Восточной Европе, нет и СССР», — пояснил Александр Шохин.

Глава РСПП добавил, что восстановление нормальной мировой торговли и технологического обмена возможно только при снижении уровня конфронтации. Он отметил, что санкции и торговые барьеры уже заметно повлияли на глобальную экономику и международную кооперацию. Кроме того, он затронул тему иностранных компаний, покинувших российский рынок, подчеркнув, что вопрос их возможного возвращения остаётся актуальным на фоне ожиданий постепенного смягчения ограничений.

К слову, Лондон с 20 мая снял временные ограничения на импорт топлива, произведённого из российской нефти и поставляемого через третьи страны. По сути, Британия разрешила закупки нефтепродуктов, которые формально остаются в рамках санкционного режима, но фактически проходят через цепочку посредников.