24 мая, 10:26

Песков назвал прагматизмом отказ Лондона от части нефтяных санкций против России

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматичным шагом решение Великобритании разрешить импорт дизельного топлива и авиакеросина, изготовленных из российской нефти в других государствах. Об этом он сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческого общения, называются цинизмом. Когда это касается межгосударственных отношений, это называется прагматизмом», — сказал представитель Кремля, комментируя решение Лондона.

Напомним, Великобритания с 20 мая сняла временные ограничения на импорт топлива, произведённого из российской нефти и поставляемого через третьи страны. По сути, Лондон разрешил закупки нефтепродуктов, которые формально остаются в рамках санкционного режима, но фактически проходят через цепочку посредников.

