«Не то, что мы ждали»: ЕС ошарашен решением Британии насчёт России

В Евросоюзе оказались не готовы к решению Великобритании частично ослабить энергетические ограничения против России в рамках обсуждений G7. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, признав, что инициатива Лондона стала неожиданностью для европейских партнёров.

По словам политика, вопрос не поднимался во время встречи министров финансов стран «Большой семёрки», прошедшей ранее на этой неделе.

«Действительно, это было не то, что мы ожидали», — отметил Домбровскис и добавил, что европейская сторона заранее не получила никаких сигналов о подобных планах.

На фоне этих обсуждений в ЕС всё чаще говорят о трещинах в единой санкционной линии Запада. Евродепутат Вилле Ниинисте заявил, что смягчение подхода со стороны Лондона и Вашингтона в вопросе российской нефти указывает на ослабление общего давления на Москву. По мнению ряда европейских политиков, подобные шаги могут осложнить координацию между союзниками и поставить под вопрос дальнейшее единство санкционной политики.

Ранее Великобритания с 20 мая сняла временные ограничения на импорт топлива, произведённого из российской нефти и поставляемого через третьи страны. По сути, Лондон разрешил закупки нефтепродуктов, которые формально остаются в рамках санкционного режима, но фактически проходят через цепочку посредников.