«Закрывают глаза на происхождение»: Почему Британия бессрочно сняла ограничения на топливо из РФ

Великобритания бессрочно разрешила импортировать нефтепродукты, сделанные из российской нефти в третьих странах. Запрет на такие поставки начал действовать лишь с марта 2026 года, и его быстрая отмена сигнализирует об остром энергокризисе в Европе.

Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «Звезда» пояснил: особые проблемы сейчас с дизелем и авиакеросином. Исторически Европа ориентировалась на бензин, а Россия была главным поставщиком дизеля. Когда в 2023 году европейцы запретили импорт из РФ, они переключились на Ближний Восток и Индию. Но затем закрылся Ормузский пролив, и этот путь отрезан.

Новый запрет на продукты из российской нефти в третьих странах был принят «по инерции». В условиях блокады пролива он только усугубил бы дефицит. Поэтому Британия временно разрешила реэкспорт.

«Сейчас будут закрывать глаза на происхождение топлива. В скором времени подобного шага стоит ждать и от ЕС», — считает Юшков.

