Дмитриев объяснил, почему для ЕС и Британии настали «худшие времена» в энергетике
Энергетические перспективы Евросоюза и Великобритании ухудшаются на фоне ожидаемого расширения сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина о развитии энергетического сотрудничества с КНР.
«Варианты в сфере энергетики для ЕС и Великобритании в условиях худшего энергетического кризиса только что ухудшились», — написал он в соцсети Х.
Ранее сообщалось о снижении уровня энергетического сотрудничества между двумя странами на фоне решений Токио в рамках общего курса стран G7. Япония практически свела к минимуму взаимодействие с Россией в энергетической сфере, присоединившись к политике отказа от российских нефти и угля.
