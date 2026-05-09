Япония в рамках «коллективного курса» стран G7 приняла решение отказаться от российских нефти и газа. Об этом напомнил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

Сейчас Токио лишь раз-два в год приобретает небольшой объём нефти с проекта «Сахалин-2». При этом оттуда Япония получает порядка 9% всего импортируемого сжиженного природного газа.

«Двустороннее взаимодействие в сфере энергетики усилиями Токио находится на минимальном уровне. Япония, практически полностью зависящая от закупок энергоносителей из-за рубежа, в рамках коллективного курса Группы семи приняла решение отказаться от российских нефти и угля», — сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что никаких обращений о возобновлении поставок нефти от правительства Такаити не поступало. В случае подготовки такого запроса японской стороне придётся отменить санкции, в первую очередь — потолок цен на российскую нефть.

Сохраняет Япония участие и в проекте «Арктик СПГ-2». Однако из-за американских санкций Токио не может получать оттуда газ и вынужден поступаться собственными интересами в области энергобезопасности, действуя с оглядкой на Вашингтон.

Небольшой объём нефти с «Сахалина-2» японская сторона получила в начале мая. По запросу властей её приобрели компании Taiyo Oil и Idemitsu Kosan. В обеих фирмах уточнили, что закупки сделаны для диверсификации поставок на фоне ситуации в Ормузском проливе.

Ранее стало известно, что японская фирма Taiyo Oil купила нефть на Сахалине из-за войны на Ближнем Востоке. Проблемы с блокировкой Ормузского пролива вынудили Токио искать других поставщиков и повернуться к России.