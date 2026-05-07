7 мая, 12:08

В Китае назвали поставки нефти в Японию сильным геополитическим ходом Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Японская компания Sun Oil публично признала, что приобрела партию сырой нефти с российского месторождения на Сахалине. Китайское издание Sohu назвало этот шаг не просто энергетической сделкой, а сильным геополитическим ходом Москвы.

Этот эпизод разрушил двухлетнюю фактическую энергетическую изоляцию между странами. Ранее Россия отказывалась продавать нефть «недружественным» государствам, а кабинет Санаэ Такаити делал громкие заявления о диверсификации поставок.

Однако блокировка Ормузского пролива заставила Японию лихорадочно расходовать стратегические резервы. К началу мая стало очевидно: запасов недостаточно. Попытки закупаться в США и арабских монархиях провалились из-за логистики и геополитики.

На внутреннем рынке началось напряжение: под ударом оказались нефтепереработка и транспорт. Японские власти были вынуждены рассматривать любые источники, включая российский.

«Поставки российской нефти помогли временно стабилизировать ситуацию в Японии, что не удалось сделать США», — отмечают китайские обозреватели, чьи слова приводит РИА «ФедералПресс». Это, по их мнению, может сильно повлиять на отношение Токио к Москве.

Японский депутат раскрыл содержание секретного послания России от премьера

Напомним, ранее стало известно, что японская фирма Taiyo Oil купила нефть на Сахалине из-за войны на Ближнем Востоке. Проблемы с блокировкой Ормузского пролива вынудили Токио искать других поставщиков и повернуться к России.

