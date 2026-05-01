Японская Taiyo Oil купила нефть на Сахалине из-за войны на Ближнем Востоке

Японская компания Taiyo Oil экстренно приобрела большой объём нефти на Сахалине, выйдя на сделку через правительство своей страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании. Сколько именно закупил топлива Токио, не уточняется.

«Приобретаемый сорт нефти — Sakhalin Blend», — пояснил он.

Ранее Япония получала практически всю нефть с Ближнего Востока, именно оттуда приходило 95% топлива. Но проблемы с блокировкой Ормузского пролива вынудили Токио искать других поставщиков и повернуться к России. Нефтяной танкер Voyager под флагом Омана уже выдвинулся к Японии. Корабль прибудет в порт Кикума на острове Сикоку 3 мая. Именно там находится нефтеперерабатывающий завод предприятия Taiyo Oil.

Как сообщалось ранее, в Японии начались проблемы с нафтой — это важное сырьё для нефтехимии. По данным издания Nikkei, это уже мешает работать местным компаниям. Всему виной оказались боевые действия на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива, по которому шли поставки нефти.