Nikkei: Перебои с нафтой ударили по японской промышленности

В Японии начались проблемы с нафтой — это важное сырьё для нефтехимии. Как пишет газета Nikkei, это уже мешает работать местным компаниям.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити говорила, что нафты закуплено на два месяца, и своими силами страна может производить её ещё два месяца. Но проблемы всё равно появились.

Например, компания Toto (крупный производитель сантехники) временно перестала принимать заказы на сборные ванные комнаты. Потом приём заказов возобновили — после того, как власти сами связались с поставщиками сырья, с которыми у компаний не получалось договориться.

Другая компания, Lixil, столкнулась с неожиданным наплывом заказов на такие же ванные, как только Toto их приостановила. Теперь Lixil не может сказать, когда выполнит новые заказы. Это, в свою очередь, может затянуть строительство домов.

Дело в том, что 40% нафты Япония получала с Ближнего Востока, ещё 40% делала сама из нефти. При этом нефть почти на 90% идёт всё-таки с Ближнего Востока, так что страна сильно зависит от поставок из этого региона.

Ранее Министерство финансов США выпустило новое правило по российской нефти, которая уже загружена на танкеры. Согласно этому правилу, до 16 мая 2026 года можно продавать, перевозить и выгружать российскую нефть и нефтепродукты, но только при одном условии: они должны были попасть на суда не позднее 17 апреля 2026 года. Разрешаются все обычные действия, связанные с такой поставкой — например, транспортировка и передача груза.