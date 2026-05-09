9 мая, 10:53

Путин: Россия сделает всё для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике

Россия сделает всё возможное, чтобы удовлетворить потребность Словакии в энергоресурсах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером европейского государства Робертом Фицо.

«Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», — сказал Путин.

Глава РФ отметил, что в Москве знают об интересе Братиславы в работе по отдельным направлениям, включая сферу энергетики. По словам Путина, Россия также будет готова сотрудничать и по другим направлениям, которые интересны обеим сторонам.

Ранее сообщалось, что в переговорах с российской стороны участвуют вице-премьер Александр Новак, занимающийся вопросами энергетики, а также глава Росатома Алексей Лихачёв.

Ранее Словакия предупредила о низких запасах газа в ЕС после зимы. Исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский отметил, что Европейский союз вошёл в весну с минимальными резервами топлива. А заполнить подземные хранилища будет непросто, так как Катар приостановил экспорт СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Никита Никонов
