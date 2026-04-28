28 апреля, 03:13

Словакия предупредила о низких запасах газа в ЕС после зимы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Европейский союз вошёл в весну с минимальными резервами газа. Заполнить подземные хранилища будет непросто — Катар приостановил экспорт СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский.

«Европа завершила зиму с очень низким уровнем запасов природного газа, около 23%», приводит его слова РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что заполнить хранилища не получится легко по двум причинам. Первая — ЕС потерял поставщика в лице Катара, который обеспечивал 7% поставок. Заменить его другим экспортёром сжиженного газа будет сложно. Вторая причина — ценовая разница между летним и зимним газом минимальна. Такой расклад не мотивирует трейдеров закупать топливо впрок.

Словакия пошла в суд из-за российского газа: Фицо назвал это защитой интересов
Словакия пошла в суд из-за российского газа: Фицо назвал это защитой интересов

Ранее Еврокомиссия выступила против возвращения к закупкам российского газа. В Брюсселе обсуждали смягчение энергетической политики, но позиция ЕК осталась жёсткой. Вместо газа ЕС планирует развивать «зелёную» и атомную энергетику. Эти направления станут основой будущей энергосистемы Евросоюза.

Лия Мурадьян
