В аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода ввели ограничения на полёты

Росавиация ночью 27 мая ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Волгоград, Нижний Новгород: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении ведомства.

Информация о сроках действия ограничений пока не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 27 мая силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что сбито уже семь БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты. К настоящему моменту военные ликвидировали 14 дронов.