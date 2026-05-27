Россия пригрозила Финляндии из-за украинских дронов
Обложка © Chat GPT
Россия исходит из того, что Финляндия осознаёт возможные последствия предоставления своего воздушного пространства для украинских беспилотников. Об этом сообщили «Известиям» в российском посольстве в Хельсинки.
В дипмиссии отметили, что внимательно следят за заявлениями финских властей, включая позицию министра обороны Антти Хяккянена о полном запрете использования финского воздушного пространства для ударов по территории России.
«Исходим из того, что финские власти отдают себе отчёт в том, что шаги такого рода будут иметь серьёзные последствия», — заявили в посольстве.
Также в диппредставительстве подчеркнули, что ранее финское руководство доводило соответствующие сигналы до украинской стороны.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что рост инцидентов с беспилотниками в Прибалтике усиливает напряжённость в регионе и повышает риск военной эскалации в Европе. Напомним, с конца марта украинские беспилотники не раз оказывались в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии. Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал Киев держать свои дроны подальше от территории республики. В Латвии ситуация привела к политическому кризису: премьер Эвика Силиня объявила об отставке кабинета министров после инцидентов с БПЛА ВСУ.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.