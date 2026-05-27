Ракета ВСУ попала в здание банка в Севастополе

Ракета попала в здание банка в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, жертв удалось избежать.

В результате попадания в здание на улице Ластовой возник пожар на крыше, в близлежащих домах выбиты окна и повреждены балконы. На Ластовой площади пострадал восьмиэтажный жилой дом — повреждён фасад и остекление.

В районе улицы Гоголя, по предварительным данным, удар пришёлся по неиспользуемому административному зданию, а в соседних домах зафиксированы повреждения окон.

Всего же за ночь в районе Севастополя было сбито 20 БПЛА, сообщил Михаил Развожаев. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.