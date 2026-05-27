Две женщины пострадали в Таганроге из-за ракетной атаки ВСУ

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о пострадавших в результате воздушной атаки на Ростовскую область. Утром 27 мая силы ПВО уничтожили ракету над городом, но без последствий не обошлось.

«Есть пострадавшие – два человека доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», – заявила Камбулова.

Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, одна из женщин находится в тяжёлом состоянии. Пострадавшим окажут всю помощь. Сейчас с ними работают врачи.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о падении обломков ракеты на автомобили на улице Циолковского, что привело к возгоранию. Информация о возможных пострадавших тогда уточнялась.