Две женщины пострадали в Таганроге из-за ракетной атаки ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000
Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о пострадавших в результате воздушной атаки на Ростовскую область. Утром 27 мая силы ПВО уничтожили ракету над городом, но без последствий не обошлось.
«Есть пострадавшие – два человека доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», – заявила Камбулова.
Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, одна из женщин находится в тяжёлом состоянии. Пострадавшим окажут всю помощь. Сейчас с ними работают врачи.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о падении обломков ракеты на автомобили на улице Циолковского, что привело к возгоранию. Информация о возможных пострадавших тогда уточнялась.
