27 мая, 03:58

Движение по Крымскому мосту возобновлено после полуторачасовой остановки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Оперативный информационный центр сообщил о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. Временные перекрытия движения продлились около полутора часов.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении в телеграм-канале инфоцентра.

В канале причины остановки движения не уточнялись. Однако в это же время в регионе действовало предупреждение об атаке БПЛА и авиационная опасность. По сообщениям губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в районе города сбивали украинские дроны.

Движение по Крымскому мосту временно остановлено
Ранее Life.ru писал, что утром 27 мая ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область. Одну из ракет уничтожили над Таганрогом. Однако обломки упали на землю – зафиксированы повреждения. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что на улице Циолковского произошло возгорание автомобилей.

Юния Ларсон
