Движение по Крымскому мосту возобновлено после полуторачасовой остановки

Оперативный информационный центр сообщил о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. Временные перекрытия движения продлились около полутора часов.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении в телеграм-канале инфоцентра.

В канале причины остановки движения не уточнялись. Однако в это же время в регионе действовало предупреждение об атаке БПЛА и авиационная опасность. По сообщениям губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в районе города сбивали украинские дроны.

Ранее Life.ru писал, что утром 27 мая ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область. Одну из ракет уничтожили над Таганрогом. Однако обломки упали на землю – зафиксированы повреждения. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что на улице Циолковского произошло возгорание автомобилей.