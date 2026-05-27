Севастополь пережил налёт 20 БПЛА и ракетный удар по банку без пострадавших

Севастополь минувшей ночью подвергся массированной атаке ВСУ с помощью дронов и ракет, к счастью, пострадавших нет. О последствиях налёта дронов рассказал губернатор города Михаил Развожаев во время торжественной церемонии отправления и запуска Всероссийского проекта «Театральный поезд».

«Сегодня была непростая ночь в Севастополе, была атака врага. Слава богу, все живы и здоровы», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За ночь в районе Севастополя было сбито 20 БПЛА, сообщил глава города. Ракета попала в здание банка на улице Ластовой. Там возник пожар на крыше, в близлежащих домах выбиты окна и повреждены балконы.