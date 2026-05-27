Около 30 машин повреждены при массированной атаке ВСУ на Севастополь
Около 30 автомобилей получили повреждения в результате атаки ВСУ на Ластовой площади в Севастополе. Об этом сообщил Mash на волне.
По предварительным данным, машины пострадали от последствий удара и разлёта осколков. Информация о масштабах ущерба и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, что Севастополь ночью подвергся массированной атаке ВСУ с применением дронов и ракет. По словам губернатора Михаила Развожаева, пострадавших нет, все жители живы и здоровы. Один из снарядов влетел в здание банка.
