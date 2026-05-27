27 мая, 08:48

Бронеплёнка на окнах ЦБ Севастополя спасла 4 человек от ракеты ВСУ, 2 ранены в многоэтажке

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично побывал на месте прилёта снарядов ВСУ в городе. Он оценил работу городских служб по устранению последствий, а также показал кадры разрушений. Бронеплёнка на окнах Центробанка спасла четырёх сотрудников от ракеты, два человека, к сожалению, были ранены в многоэтажном доме на улице Гоголя. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

Место атаки ВСУ в Севастополе. Видео © Telegram / РаZVожаев

«Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка; в здании находились четыре человека, они не пострадали — окна были оклеены бронеплёнкой. Серьёзно пострадал соседний дом на улице Ластовая площадь 7. Договорились, что УК приведёт в порядок фасад и окна. Для фиксации повреждений внутри квартир людям надо обращаться в муниципальную комиссию», — отметил чиновник.

Он добавил, что также пострадал дом на улице Гоголя. К сожалению, там есть 2 пострадавших. Пожилой мужчина получил перелом и травму черепа. У женщины осколки повредили глаза. Развожаев напмнил, что всем жителям, чьи машины или дома пострадали в результате вражеской атаки нужно обратиться в муниципальную комиссию для оценки ущерба. Власти окажут помощь.

Град обломков, дыра в крыше: В Севастополе показали банк и многоэтажку после прилёта ракеты
Напомним, ночью 27 мая Севастополь подвергся атаке ВСУ, в сторону города полетели вражеские дроны и ракеты. Изначально гооврилось, что пострадавших нет. Один из снарядов влетел в здание банка. Около 30 машин получили повреждения. Посечены осколами жилые многоэтажки.

Татьяна Миссуми
