ВСУ бросили 6 дронов в атаку на Тульскую область

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры также не получили повреждений. В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА. Жителям напомнили телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.