ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 05:04

ВСУ бросили 6 дронов в атаку на Тульскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры также не получили повреждений. В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА. Жителям напомнили телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.

Возгорание ликвидировали после падения обломков БПЛА в Волгоградской области
Возгорание ликвидировали после падения обломков БПЛА в Волгоградской области

Также в ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. Удар убил помощника машиниста. Машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали. Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на тепловоз.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar