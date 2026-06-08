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Регион
8 июня, 03:47

Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на тепловоз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

В Крыму эвакуировали пассажиров всех железнодорожных составов. Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил в Telegram-канале, что сотрудники доставляют людей автобусами в Симферополь. Решение приняли после атаки беспилотника на поезд Москва — Симферополь.

В компании уточнили, что эвакуация охватила всех пассажиров на Крымском полуострове. Водители автобусов перевозят людей с поездов, которые отправились 6 июня: это состав № 7 из Санкт-Петербурга в Севастополь, № 68 из Москвы в Симферополь и № 77 из Санкт-Петербурга в Симферополь.

Кроме этого, по данным на 6 утра, остановили поезда в Крым из Москвы, Адлера и Минеральных вод. Также прекращено движение составов из Крыма в другие регионы России.

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Ночью 8 июня стало известно, что украинский беспилотник атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. Удар убил помощника машиниста. Машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали.

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Лия Мурадьян
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