Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на тепловоз

В Крыму эвакуировали пассажиров всех железнодорожных составов. Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил в Telegram-канале, что сотрудники доставляют людей автобусами в Симферополь. Решение приняли после атаки беспилотника на поезд Москва — Симферополь.

В компании уточнили, что эвакуация охватила всех пассажиров на Крымском полуострове. Водители автобусов перевозят людей с поездов, которые отправились 6 июня: это состав № 7 из Санкт-Петербурга в Севастополь, № 68 из Москвы в Симферополь и № 77 из Санкт-Петербурга в Симферополь.

Кроме этого, по данным на 6 утра, остановили поезда в Крым из Москвы, Адлера и Минеральных вод. Также прекращено движение составов из Крыма в другие регионы России.

Ночью 8 июня стало известно, что украинский беспилотник атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. Удар убил помощника машиниста. Машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали.