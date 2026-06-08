ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 02:26

В Новороссийске восстановили движение в сторону Геленджика и Кабардинки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Новороссийске восстановили движение транспорта по направлению к Геленджику. Мэр города Андрей Кравченко сообщил о снятии ограничений на ранее перекрытых участках. Дороги вновь открыты для проезда автомобилей и общественного транспорта.

«Движение транспортных средств по ранее перекрытым участкам возобновлено», — написал он.

Власти также отменили режим угрозы атаки беспилотников в Новороссийске. Сирены воздушной тревоги больше не звучат в городе.

При ударе дрона по поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста
При ударе дрона по поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста

Напомним, утром 8 июня было закрыто движение из Новороссийска по трассе в сторону Геленджика и Кабардинки. Ограничения действовали на участке от перекрёстка улиц Судостальской и Портовой. Меры принимали в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar