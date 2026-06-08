В Новороссийске восстановили движение в сторону Геленджика и Кабардинки

В Новороссийске восстановили движение транспорта по направлению к Геленджику. Мэр города Андрей Кравченко сообщил о снятии ограничений на ранее перекрытых участках. Дороги вновь открыты для проезда автомобилей и общественного транспорта.

«Движение транспортных средств по ранее перекрытым участкам возобновлено», — написал он.

Власти также отменили режим угрозы атаки беспилотников в Новороссийске. Сирены воздушной тревоги больше не звучат в городе.

Напомним, утром 8 июня было закрыто движение из Новороссийска по трассе в сторону Геленджика и Кабардинки. Ограничения действовали на участке от перекрёстка улиц Судостальской и Портовой. Меры принимали в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.