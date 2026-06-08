В Новороссийске перекрыли трассу в сторону Геленджика и Кабардинки

В Новороссийске закрыли движение транспорта по направлению к Геленджику и Кабардинке. Власти ограничили проезд на участке от перекрёстка улиц Судостальской и Портовой. Об этом рассказал глава города Андрей Кравченко.

«Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки», — написал он.

Этой ночью в Новороссийске и Геленджике сработали сирены воздушной тревоги. В этих районах ввели режим угрозы атаки беспилотников.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о нападении вражеского дрона на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. Удар привёл к гибели помощника машиниста. Сам машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали.