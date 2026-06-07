ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 20:52

Два дрона ВСУ сбили в Ленинском и Балаклавском районах Севастополя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ВСУ снова атаковали беспилотниками Севастополь. Сейчас российские средства противовоздушной обороны работают по украинским БПЛА. Уже сбили два дрона. Также воздушные цели ликвидируют отдельные мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Уже сбито два БПЛА в Ленинском и Балаклавском районе», — указал губернатор.

Власти просят население соблюдать необходимые меры безопасности, не поддаваться панике и оставаться в безопасных зданиях.

В Курской области дрон атаковал трактор, погибли два механизатора
В Курской области дрон атаковал трактор, погибли два механизатора

Ранее в Лисичанске украинские военные прицельно обстреляли двух подростков. Школьники 14 и 15 лет катались на велосипедах, когда попали под огонь. Инцидент случился вечером 7 июня.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar