В Курской области дрон атаковал трактор, погибли два механизатора
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В Курской области беспилотник атаковал трактор с механизаторами в поле. Два человека погибли. О случившемся сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По предварительным данным, инцидент произошёл в селе 1-е Панино Медвенского района. Вражеский дрон ударил по сельхозтехнике, когда на ней работали два человека.
Устройство взорвалось. Оба мужчины скончались на месте.
«К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте», — заявил глава региона. Он назвал произошедшее ужасной бедой и выразил соболезнования родным.
Хинштейн пообещал, что семьям погибших окажут всю необходимую поддержку. Подробности атаки уточняются.
Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю с семьёй. Жена погибла, её муж госпитализирован.
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