Дрон ВСУ спалил машину с семьёй под Белгородом: жена погибла, муж в больнице

Украинский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Ближнее Белгородского округа. В результате атаки погибла женщина, её супруг получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти.

«В Белгородском округе в селе Ближнее FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Её супруг получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти», — сообщили в оперштабе региона.

Пострадавшего мужчину бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль также получил повреждения.

Кроме того, атаки дронов зафиксированы в других населённых пунктах области. В Ясных Зорях повреждена кабина грузовика. В Грайворонском округе под ударами оказались Почаево, Ивановская Лисица, Глотово, Гора-Подол, Смородино и Замостье: повреждены объект инфраструктуры, автомобили, частные дома, кровли, окна и линия электропередачи.

В Шебекинском округе беспилотники атаковали Новую Таволжанку, Белянку и Шебекино. Там повреждены домовладения, хозпостройка, забор, частные дома и КамАЗ.

Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали два человека. Удары пришлись по четырём муниципалитетам региона, повреждены дома, транспорт и инфраструктура.