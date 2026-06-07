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Регион
7 июня, 14:39

Дрон ВСУ спалил машину с семьёй под Белгородом: жена погибла, муж в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Ближнее Белгородского округа. В результате атаки погибла женщина, её супруг получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти.

«В Белгородском округе в селе Ближнее FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Её супруг получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти», — сообщили в оперштабе региона.

Пострадавшего мужчину бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль также получил повреждения.

Кроме того, атаки дронов зафиксированы в других населённых пунктах области. В Ясных Зорях повреждена кабина грузовика. В Грайворонском округе под ударами оказались Почаево, Ивановская Лисица, Глотово, Гора-Подол, Смородино и Замостье: повреждены объект инфраструктуры, автомобили, частные дома, кровли, окна и линия электропередачи.

В Шебекинском округе беспилотники атаковали Новую Таволжанку, Белянку и Шебекино. Там повреждены домовладения, хозпостройка, забор, частные дома и КамАЗ.

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек, ещё один ранен
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек, ещё один ранен

Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали два человека. Удары пришлись по четырём муниципалитетам региона, повреждены дома, транспорт и инфраструктура.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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