При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек, ещё один ранен

Один человек погиб и ещё один получил ранения в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Инциденты произошли в Шебекинском округе и Белгородском районе, сообщили в региональном оперативном штабе.

В городе Шебекино беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. После удара машина полностью сгорела.

Ещё одна атака произошла в селе Отрадное Белгородского округа. В результате детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Медики оказали ему необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ погиб мирный житель. По данным регионального оперативного штаба, удар пришёлся по селу Козинка Грайворонского округа. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего. Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ.