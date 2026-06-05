ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 20:56

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек, ещё один ранен

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один человек погиб и ещё один получил ранения в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Инциденты произошли в Шебекинском округе и Белгородском районе, сообщили в региональном оперативном штабе.

В городе Шебекино беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. После удара машина полностью сгорела.

Ещё одна атака произошла в селе Отрадное Белгородского округа. В результате детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Медики оказали ему необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.

Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в ДНР
Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в ДНР

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ погиб мирный житель. По данным регионального оперативного штаба, удар пришёлся по селу Козинка Грайворонского округа. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего. Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar