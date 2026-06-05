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Регион
5 июня, 02:44

Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в ДНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три мирных жителя пострадали в ДНР в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным ведомства, с 00:00 4 июня до 00:00 5 июня в регионе зафиксировали 11 фактов вооружённых атак. Также поступили сведения о ранениях гражданских лиц.

«С 00:00 4 июня 2026 по 00:00 5 июня 2026 года 11 фактов вооружённых атак ВФУ. Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении уточнили, что за последние 24 часа повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения двух жилых домов.

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Антон Голыбин
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