Три мирных жителя пострадали в ДНР в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным ведомства, с 00:00 4 июня до 00:00 5 июня в регионе зафиксировали 11 фактов вооружённых атак. Также поступили сведения о ранениях гражданских лиц.

«С 00:00 4 июня 2026 по 00:00 5 июня 2026 года 11 фактов вооружённых атак ВФУ. Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении уточнили, что за последние 24 часа повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения двух жилых домов.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что 507 мирных жителей Курской области погибли в результате нападения ВСУ. По словам губернатора, 446 погибших находились в реестре жителей, которые утратили связь со своими близкими. Этот список в Курской области ведут с начала прошлого года.