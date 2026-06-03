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3 июня, 20:21

В Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ погиб мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

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Кроме того, под удары Вооружённых сил Украины в ДНР за текущие сутки попали Енакиево, Андреевка, Дебальцево и Старомихайловка. По последним данным, погибли 8 человек, ещё 16 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Основной удар пришёлся на город Енакиево. Там в результате атаки ВСУ погибли 8 человек, 12 пострадали. Также повреждены три гражданских инфраструктурных объекта и один автомобиль. В Центрально-Городском районе Горловки огонь полностью уничтожил пассажирский автобус.

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Тимур Хингеев
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