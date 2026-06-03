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3 июня, 19:40

В Брянской области два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников по деревне Крупец в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«ВСУ атаковали БПЛА деревню Крупец Брасовского района. Это был целенаправленный удар именно по движущемуся гражданскому автомобилю. Ранены двое мужчин, они доставлены в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил повреждения», — пишет он.

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Ранее Life.ru писал, что над Брянской областью расчёты противовоздушной области сбили 28 беспилотников самолётного типа. В отражении атаки участвовали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

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Тимур Хингеев
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