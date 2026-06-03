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3 июня, 18:43

ПВО сбила 28 украинских дронов над Брянской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Над Брянской областью уничтожили 28 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в региональном оперштабе. В отражении атаки участвовали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии.

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 28 вражеских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении оперштаба.

На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

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Ранее Life.ru писал, что в Брянской области украинский беспилотник атаковал спецтранспорт энергетиков. В результате происшествия погиб один человек — машинист автокрана компании «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Ещё один работник ранен.

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Полина Никифорова
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