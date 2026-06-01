ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 13:25

ВСУ атаковали свиноферму и село под Брянском — есть раненые

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В Брянской области четыре человека получили ранения в результате прилётов украинских беспилотников. Атаки производились на посёлки Андрейковичи и Старая Гута, также удар пришёлся по территории свинокомплекса. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Ранения получил работник предприятия. В селе Андрейковичи Погарского района в результате атаки FPV-дроном ранены две женщины. В селе Старая Гута Унечского района БПЛА атаковали электропоезд. Осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста», — говорится в тексте.

«Отец нёс дочку с оторванной ногой»: Бойцы СВО раскрыли правду о зверствах ВСУ
«Отец нёс дочку с оторванной ногой»: Бойцы СВО раскрыли правду о зверствах ВСУ

Ранее в селе Пушкарное Белгородского округа в результате детонации украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Последний госпитализирован.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar