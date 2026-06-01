ВСУ атаковали свиноферму и село под Брянском — есть раненые

В Брянской области четыре человека получили ранения в результате прилётов украинских беспилотников. Атаки производились на посёлки Андрейковичи и Старая Гута, также удар пришёлся по территории свинокомплекса. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Ранения получил работник предприятия. В селе Андрейковичи Погарского района в результате атаки FPV-дроном ранены две женщины. В селе Старая Гута Унечского района БПЛА атаковали электропоезд. Осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста», — говорится в тексте.

Ранее в селе Пушкарное Белгородского округа в результате детонации украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Последний госпитализирован.