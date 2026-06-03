Дрон ВСУ атаковал спецтранспорт энергетиков под Брянском, один человек погиб
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Машинист автокрана компании «Россети Центр» — «Брянскэнерго» погиб в Почепе Брянской области после атаки украинского беспилотника. Ещё один работник предприятия получил ранение. О случившемся сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«Украинские нацисты атаковали спецтранспорт энергетиков. В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Ещё один сотрудник предприятия ранен. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал Ковальчук в телеграм-канале.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что украинские беспилотники под Брянском атаковали свиноферму. В результате четыре человека получили ранения.
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