Дрон ВСУ атаковал спецтранспорт энергетиков под Брянском, один человек погиб

Машинист автокрана компании «Россети Центр» — «Брянскэнерго» погиб в Почепе Брянской области после атаки украинского беспилотника. Ещё один работник предприятия получил ранение. О случившемся сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Украинские нацисты атаковали спецтранспорт энергетиков. В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Ещё один сотрудник предприятия ранен. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал Ковальчук в телеграм-канале.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что украинские беспилотники под Брянском атаковали свиноферму. В результате четыре человека получили ранения.