Под удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ДНР за текущие сутки попали Енакиево, Андреевка, Дебальцево и Старомихайловка. В Енакиево зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданского населения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

По последним данным, погибли 8 человек, ещё 16 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Основной удар пришёлся на город Енакиево. Там в результате атаки ВСУ погибли 8 человек, 12 пострадали.

На автодороге Р-150 у населённого пункта Андреевка осколочные ранения средней тяжести получили женщина 2000 года рождения и мужчина 1994 года рождения. В Дебальцеве ранен мужчина 1970 года рождения, в Старомихайловке пострадал мужчина 1954 года.

Также повреждены три гражданских инфраструктурных объекта и один автомобиль. В Центрально-Городском районе Горловки огонь полностью уничтожил пассажирский автобус.

Ранее два человека пострадали при атаке украинских беспилотников по деревне Крупец в Брянской области. Это был целенаправленный удар по движущемуся гражданскому автомобилю. Ранены двое мужчин, они доставлены в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил повреждения.