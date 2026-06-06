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Регион
6 июня, 14:01

Два человека пострадали при налёте дронов ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали два человека. Удары пришлись по четырём муниципалитетам региона, повреждены дома, транспорт и инфраструктура. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгородском округе в хуторе Церковный беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения руки. Ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, госпитализация не потребовалась Ещё один инцидент зафиксирован в селе Ясные Зори, где FPV-дрон атаковал мотоциклиста. Пострадавший получил осколочные ранения лица и головы, после первой помощи его направят на дополнительное обследование.

В том же населённом пункте после удара другого беспилотника повреждены кровля и остекление многоквартирного дома. В Шебекине атакам подверглись коммерческий объект и частная инфраструктура, а в Новой Таволжанке произошли пожары в двух домах, которые были оперативно ликвидированы.

Дополнительные повреждения отмечены в ряде сёл округа: перебита линия электропередачи в Архангельском, зафиксированы разрушения кровель, фасадов, техники и транспорта после детонаций и ударов дронов. В Ракитянском округе повреждены частные дома, инфраструктурные объекты и грузовой транспорт, также пострадала сельхозтехника на участке автодороги Солдатское — Русская Березовка.

Отдельно сообщается о повреждениях в Волоконовском округе, где дроны затронули объекты торговли и автомобили. Информация о последствиях продолжает уточняться.

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек, ещё один ранен
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек, ещё один ранен

Ранее в Белгородской области в результате очередного удара беспилотников пострадали мирный житель и трое бойцов подразделения «Орлан». В городе Валуйки дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего мужчина получил множественные осколочные ранения спины и голени. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу.

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Милена Скрипальщикова
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